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【內房危機】內房大亨身家累計損失3588億元　盤點邊個最傷！

股市 09:00 2021/12/18

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內房深陷債務危機，部分瀕臨違約邊緣，甚至已經違約，內房股市值急蒸發，一眾內房老闆身家也大縮水。根據彭博統計，內房大亨今年累計損失已超過460億美元（約3,588億港元），單是恒大 （03333） 主席許家印已經損失172億美元（約1342億美元），超過總數的三分之一，在全球財富縮水榜上名列前茅。

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*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*

廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產　此前海口8幅地遭政府無償收回【下一頁】

根據彭博億萬富翁指數，許家印今年身家蒸發172億美元（約1,341億港元），是2021年財富損失最慘重的其中一位富豪。許家印2017年身家最高曾達420億美元，是亞洲第二大富豪，但目前其身家僅剩61億美元。

外電早前報道，內地監管部門要求許家印動用個人財富，緩解集團的債務危機。有消息指，許家印於今年7月1日起，已開始變賣個人資產，當中包括香港山頂大宅、廣州及深圳的豪宅，以及幾架私人飛機，另外其不少個人資產都被抵押，但恒大依然難避違約命運。

佳兆業 （01638） 郭氏家族今年財富也大縮近9成，財富跌至1.6億美元。跟恒大一樣，佳兆業已經違約。瀕臨違約邊緣的世茂集團 （00813） 股債雙殺，世茂創辦人許榮茂今年的身家也縮水52億美元，減至44億美元。

世茂發行人違約評級遭惠譽下調兩級至「BB」　世茂：已足額劃撥3135萬人幣付息兌付2018三期中期票據【下一頁】

另外，個別內房老闆更在一日蒸發大部財富，新力控股 （02103） 集團董事長張元林，其75%股權一天內幾乎失去大部分價值。

【內房危機】新力控股續停牌　稱不確定能否實施緩解流動資金問題措施

港股 中國恒大（03333） 恒大 許家印

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