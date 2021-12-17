【職業研究】醫生與常人智力相若 惟專注力、情緒及語言能力較佳

據英國倫敦大學學院一項研究發現，醫生、航天工程師等專業人士的智力程度，原來與常人相若，但他們在專注力、情緒控制及語言能力方面較他人更好。

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該研究對象包括72名神經外科醫生、329名航天工程師及超過1.82萬名其他職業人士參與。透過網上進行大英智力測驗，測試各人在推理、工作記憶、專注、策劃等方面能力，結果，研究人員認為即使是神經外科醫生，其實並非通才。外科醫生在回憶能力方面表現較差，但在專注力、心理操控能力及語言能力表現較突出。研究已在《英國醫學期刊》刊登。

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責任編輯：龍紀瑩