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【消費熱話】麥當勞聖誕報佳音 1蚊麥炸雞陪你「脆」住過聖誕

理財智慧 15:45 2021/12/18

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 距離聖誕節不足十天，麥當勞亦趁勢推出多款優惠陪大家倒數迎接佳節。今次麥炸雞仲會成為主角，向大家報佳音，為聖誕大餐增添風味。

【著數優惠】花旗銀行推大抽獎 禮品總值逾40萬 包括黃子華舞台劇門票 酒店套票【下一頁

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識


下週一（12月20日）起，麥當勞App將會推出多款禮遇，「選購任何超值套餐加$1歎麥炸雞一件」優惠讓您只需加$1即可享用香脆Juicy的原味或蜜糖BBQ味麥炸雞，加$2則可品嚐令人回味無窮的爆蒜麥炸雞。

另外麥當勞亦推出最適合節日歡聚的「$85歎麥炸雞分享桶」和「$128歎全部都係雞派對分享餐」，讓你與家人朋友分享美食，將聖誕派對的氣氛推至最高點。

除此之外，美味優惠當然少不了深受大家喜愛的經典美食，App用戶可憑「$27歎脆辣雞腿飽超值套餐」享受香辣惹味的脆辣雞腿飽；下午茶時段亦有一系列優惠，包括「$15歎麥香雞配飲品」、「$17 歎魚柳飽配飲品 (細) 」及「$18 脆香雞翼配新地」，讓熱辣辣的美食陪大家度過冬日。

而銀聯卡用戶更可享特別優惠，即日起，麥當勞App用戶凡使用合資格銀聯卡通過Apple Pay於App內完成支付，即可享港幣40元減港幣10元優惠。

【兼職推介】康文署請非公務員合約兼職帶位員 於荃灣大會堂或葵青劇院驗票 時薪57元【下一頁

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記者：鄭日棱

香港 麥當勞 下午茶 著數優惠

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