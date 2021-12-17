【Toyota】Toyota全新電動車戰略發布會 同步推出15款電動車 將涵蓋全部車型

在12月14日，Toyota 召開了全新電動車戰略發布會，會上Toyota 宣布未來將投資350億美元用於電動汽車開發，並預計在2030年能夠每年銷售 350萬輛電動汽車。

【異動股】微創機器人急升9% 有望成全球領先手術機器人公司【下一頁】

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

而當日重點為會上一同發布的15款全新電動車型，而且車型涵蓋範圍非常廣，除了房車、SUV、跑車等，亦有農夫車、K-Car 等較冷門的汽車，而當中基本涵蓋了Toyota現有在汽車領域的所有車款。

根據介紹，到2030年Toyota將會推出30款電動汽車，當中包含了插電式混動、純電動、混合動力和氫燃料四種主泡的動力系統。而到了2030年，LEXUS 品牌也將轉變成純電品牌。

Toyota主席但豐田章男表示儘管未來將會推出多款電動車，但並不代表公司會放棄傳統汽車市場，他認為電動汽車並不適合所有人的需求，未來仍需要提供不同的動力系統給消費者足夠的選擇空間。

【兼職推介】康文署請非公務員合約兼職帶位員 於荃灣大會堂或葵青劇院驗票 時薪57元【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱