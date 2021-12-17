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【Toyota】Toyota全新電動車戰略發布會 同步推出15款電動車 將涵蓋全部車型

理財智慧 18:15 2021/12/17

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在12月14日，Toyota 召開了全新電動車戰略發布會，會上Toyota 宣布未來將投資350億美元用於電動汽車開發，並預計在2030年能夠每年銷售 350萬輛電動汽車。

【異動股】微創機器人急升9%　有望成全球領先手術機器人公司【下一頁

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

而當日重點為會上一同發布的15款全新電動車型，而且車型涵蓋範圍非常廣，除了房車、SUV、跑車等，亦有農夫車、K-Car 等較冷門的汽車，而當中基本涵蓋了Toyota現有在汽車領域的所有車款。

根據介紹，到2030年Toyota將會推出30款電動汽車，當中包含了插電式混動、純電動、混合動力和氫燃料四種主泡的動力系統。而到了2030年，LEXUS 品牌也將轉變成純電品牌。

Toyota主席但豐田章男表示儘管未來將會推出多款電動車，但並不代表公司會放棄傳統汽車市場，他認為電動汽車並不適合所有人的需求，未來仍需要提供不同的動力系統給消費者足夠的選擇空間。

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記者：鄭日棱

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