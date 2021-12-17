英保守黨鐵票倉選戰失守 近200年來首敗

英國保守黨因首相約翰遜政府的防疫政策而陷入內亂，民調支持度亦因封城期間舉行派對而明顯下跌。近日一場地區選舉中，保守黨首次錯失掌控近200年的北什羅浦郡選區，被自由民主黨擊敗。

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國會下議院北什羅浦郡選區（North Shropshire）周四（16日）舉行補選，最終由自由民主黨的摩根（Helen Morgan）以近6,000票優勢，擊敗保守黨候選人夏斯特里－赫斯特（Neil Shastri-Hurst）當選，搶下保守黨在當地自1830年代起建立的「鐵票倉」。

摩根發表勝利宣言時表示，北什羅浦郡選民已代表英國民眾向首相約翰遜（Boris Johnson）發出強烈訊息，

「保守黨玩完了。」

（The party is over）

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保守黨下議院議員蓋爾（Roger Gale）表示，今次是約翰遜的「最後通碟」（last order），並形今次補選猶如對約翰遜表演的一次公投。保守黨黨主席杜永敦（Oliver Dowden）則表示，明白選民對保守黨感到失望，但質疑選民並非要求保守黨徹底變化。

英國廣播公司（BBC）分析指出，失去鐵票倉北什羅浦郡議席對約翰遜是沉重打擊，封城期間的派對醜聞使選民背棄保守黨。如今黨內更因防疫措施而分裂，約翰遜面對重大信任危機。

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責任編輯：吳漢培