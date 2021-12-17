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【富途FUTU】內地傳研禁網上券商向內地客戶提供離岸交易　富途盤前跌逾一成

股市 18:24 2021/12/17

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【重拳監管】據報內地禁止互聯網券商向內地客戶提供離岸交易　料數百萬散戶受影響　富途老虎涯沽

富途（美：FUTU）及老虎證券（美：TIGR）再遇新監管陰霾，外電引述消息指，內地擬禁止富途、老虎證券等互聯網券商向內地客戶提供離岸交易，禁令將影響數百萬計內地散戶投資香港及美國股市，預計互聯網券商在未來數月將收到正式禁令通知。

消息一出，盤前即擺出大量富途沽盤，富途盤前跌幅擴大至一成，老虎證券也跌約8%。

報道引述富途回應指，一直在與內地當局進行溝通，但未收到當局發出任何有關要求，富途現時運作正常。老虎證券則稱，一直在遵守全球監管機構制定的規則，並將遵守和實施任何新規則。

值得留意是，富途及老虎證券等提供事離岸交易的互聯網券商沒有取得內地牌照，兩者公司雖然在香港證監會註冊，但牌照不適用於內地。

內地憂慮資本外流 互聯網券商業務與外匯管制有所衝突

多位消息人士稱，內地當局憂慮資本外流問題，擔心富途及老虎證券等業務快速增長，或與中國的外匯管制計劃有所衝突。報道又稱，富途高管一直在遊說中證監、外管局和央行等，但尚未獲任何積極回應。

報道提到，若果禁令落實，將拖累富途及老虎證券等公司的大部分業務，並引述消息人士指，現時富途約40%的客戶使用內地身份證開設交易賬戶，而其他大多為持有美國、新加坡和香港身份證人士。

富途截至 9 月底擁有260 萬位客戶

除了富途及老虎等券商提供的服務外，內地投資者只能通過合格境內機構投資者（QDII）以港股通投資內地境外的證券，而這兩種計劃都受到嚴格監管。

富途截至 9 月底擁有260 萬位客戶，而第三季富途的交易額按年增38.6%至 1.4 萬億港元，其中美股和港股交易額佔比超過 90%。

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美股 富途（美：FUTU） 證監會

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