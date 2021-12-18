【聖誕NFT】29年歷史價值！全球首條SMS「Merry Christmas」　以NFT方式拍賣

▲ 全球首條SMS短訊內容為「Merry Christmas」，剛好聖誕將近，可配合聖誕氣氛。（Vodafone官方資料圖片）

NFT（非同質化代幣）加密藝術市場成本年度熱門話題，在NFT市場中，隨便一幅NFT JPG頭像的交易金額都達到數百萬元，甚至天價。近日就連英國電訊商Vodafone也準備參與其中，配合聖誕節，推出經由Vodafone GSM網絡發出的全球第一條SMS短訊「Merry Christmas」NFT！

該SMS短訊「Merry Christmas」於1992年12月3日發出，擁有29年歷史價值，而Vodafone是次以NFT的方式進行慈善拍賣，更令原本只有歷史價值的短訊，搖身一變成為虛擬資產。

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據悉，是次拍賣會將由法國拍賣行Aguttes負責，於下星期二（12月21日）舉行，買家需要使用ETH以太幣付款完成交易，是次拍賣所得款項將會撥捐聯合國難民署作慈善用途。

拍賣的勝出者將會獲得由Vodafone提供首條SMS短訊的協議詳細副本和NFT版本，贏家可以在區塊鏈上聲明對該NFT的擁有權，至於其升值潛力便要等到拍賣過後才有答案了。

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責任編輯：文睿