【手機銀行】首10個月電子交易數量及金額按年增約三成　花旗再推轉數抽獎加明星心意卡吸客　

▲ 節日在即，花旗本週會推出 Citi x Leon x Hins 節日轉賬表情包及陳卓賢 Ian 聖誕新年表情包。

花旗銀行指，今年首10個月該行的電子交易數量及金額較去年同期上升約三成。臨近節日，該行推出「Citi x Leon x Hins 聖誕特別版手機轉賬心意卡」，客戶指定期內登記並完成指定轉數、兼分享轉賬心意卡，可參加大抽獎。

花旗客戶於 Citi Mobile App 轉賬後，揀選心意卡並加上留言，再揀選即時通訊程式，便可分享心意卡予收款親友。客戶明年1 月21 日於「Get More」登記並完成指定轉數，包括轉數快、本地或海外轉賬、繳付賬單，兼分享轉賬心意卡，更可參加大抽獎。 與此同時，節日在即，花旗本週會推出 Citi x Leon x Hins 節日轉賬表情包及陳卓賢Ian聖誕新年表情包。

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另一方面，花旗為慶祝「Citi Mobile App」「快閃大抽獎」一周年，推出「快閃大抽獎一週年感謝祭」，禮品總值超過40萬元，包括舞台劇《最後禮物》門票、張敬軒演唱會門票、Staycation套票、平版電腦、手機等。於今年12月21日至明年1月7日，客戶進入「Citi Mobile App」登記參加「快閃大抽獎」，再於逢星期二、五以Citi信用卡或扣賬卡完成一次交易，就有機會中獎。

花旗去年底推出「Citi Mobile App」「快閃大抽獎」，客戶可於指定日子登入該應用程式登記參加。花旗表示，推出「快閃大抽獎」1年以來，手機銀行客戶流量比推出前接近翻倍，每逢抽獎日，手機銀行客戶人數比其他日子平均多出三成，超過六成客戶增加瀏覽次數。

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