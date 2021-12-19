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【加密貨幣】今年加密詐騙數目飆升81%　高達77億美元接近破紀錄

環球政經 14:28 2021/12/19

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據區塊鏈數據平台Chainalysis的數據顯示，今年全球加密貨幣詐騙金額，比起去年增長81%，高達近77 億美元，主要歸咎於一種名為「拉地毯」（rug pulls）的編案手法，即為加密貨幣開發者中途毫無徵兆地放棄項目，捲走投資者的資金。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

Chainalysis於周四在部落格發表文章提到，「拉地毯」為最大型的加密貨幣的犯罪形式，並且專門針對新用戶，此犯案手段更成為採用加密貨幣其中一大威脅。Chainalysis續指，「拉地毯」已經成為去中心化金融（DeFi）生態系統中「首選」騙局。

【專業工種】教育局請言語治療主任 為語言障礙學生提供專業評估 最高月薪逾7.3萬 【見下頁

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「拉地毯」騙局造成的損失達到28億美元，佔了今年加密貨幣騙局損失總額37%，惟2020年「拉地毯」僅佔加密貨幣騙案1%。

事實上，今年最大型的「拉地毯」騙局並非DeFi項目，土耳其加密貨幣交易所Thodex的CEO，在交易所暫停用戶提款後隨即失踪，用戶損失了超過20億美元的加密貨幣。至於第二大「拉地毯」騙局為AnubisDAO，價值逾5800萬美元的加密貨幣被盜。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

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撰文 : 陳楚琨

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