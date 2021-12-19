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【人工智能】The Trevor Project研聊天AI　助LGBTQ青年走出困境

12:00 2021/12/19

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The Trevor Project使用人工智能技術（AI）培訓其顧問如何與正處於危機的青年交談。（The Trevor Project官方資料圖片）

近年有關同志平權的議題討論愈來愈多，專為LGBTQ青少年提供心理支援的美國非牟利組織The Trevor Project，曾透過調查估計，美國每年有超過180名、13至24歲的LGBTQ青年認真考慮自殺。為了向LGBTQ青年提供適切的心理支援服務，The Trevor Project早前採用人工智能技術（AI）培訓其輔導員如何與正處於危機的青年交談後，近日再發布另一AI計劃來改善支援服務。

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該組織的成立主要目的是為處於危機中的LGBTQ青年提供電話、短訊和聊天支援，惟當中亦需要大量人手。該組織的AI和工程負責人Dan Fichter表示，始終機器不夠聰明，無法正面應對心理健康危機，希望尋求協助的青少年也可以同真人對話。因此，該組織決定研究藉AI建立「危機模擬器」，並利用聊天機械人模擬處於危險中的LGBTQ+青年，藉此培訓更多義工。

The Trevor Project表示，AI「危機模擬器」提供更彈性的訓練時間，讓輔導員和義工有更好的訓練體驗，另可通過與人類和人工智能參與者的角色扮演練習，來提供最佳實踐機會和核心指南。

該組織今年2月推出第一位AI角色Riley，是一個來自美國北卡羅來納州（North Carolina），常感到焦慮和沮喪的虛構青少年。截至目前為止，Riley已協助增加培訓1,000多名輔導員和義工。

有見培訓取得進展，The Trevor Project近日還決定推出第二位AI新角色「Drew」，他是一位20歲住在加州，正面臨騷擾和欺凌的虛構青少年。該組織期望推出新的AI角色，增加不同生活狀況、背景、性取向、性別認同和風險水平的虛擬人物，有助輔導員和義工做好準備與不同青少年互動。

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責任編輯：文睿
 

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