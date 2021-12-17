北韓金正日逝世十周年 禁民眾飲酒歡笑11日

本周五（17日）是北韓領袖金正恩父親、已故前領導人金正日逝世十周年，北韓舉行一連串紀念活動悼念金正日。據悉，北韓為尊敬金正日，下令所有民眾在全國哀悼的11日期間，禁止作出任何表達開心的行為，包括歡笑及飲酒。

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北韓前領袖金正日於1994年起執政，在2011年12月17日去世，兒子金正恩繼承成為當地最高領導人。適逢本周五是金正日離世10周年，北韓舉行連串悼念活動，包括將10日的全國哀悼延長至11日。

北韓政府為了向金正日致敬，下令要求所有民眾在全國哀悼日期間，禁止任何開心的行為，包括歡笑及飲酒。有當地民眾指，哀悼期間亦禁止進行任何休閒娛樂，金正日逝世當日更嚴禁前往商店購物。

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消息人士接受自由亞洲電台（Radio Free Asia）採訪時指，以往在哀悼期間很多民眾被發現飲酒或飲醉而被捕，並視為意識形態犯罪而被帶走，甚至就此失蹤。該名人士續指，即使有家人在哀悼期間離世，亦禁止大聲哭喊、而且在哀悼結束後才能辦理身後事。北韓民眾亦禁止在期間慶祝生日。

據悉，當地警察早於1個月前已接獲指令，在哀悼期間監察民眾，需要時刻表現出傷心反應。

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責任編輯：郭麗明