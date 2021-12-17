▲ 【新股IPO】珍珠奶茶連鎖店貢茶據報有意上市 估值等同幾多杯珍珠奶茶？

香港珍珠奶茶熱潮歷久不散，有外電指，美國私募股權公司 TA Associates 正在考慮將珍珠奶茶連鎖店貢茶出售或首次公開招股 （IPO），知情人士指，TA Associates 正在與花旗合作，為貢茶確定最佳路線，並稱貢茶的估值至少6億美元（約46.8億港元），最快可能在明年易手或IPO，但現時審議還處於早期階段，時間等細節或會再有變化。現時貢茶一杯普通珍珠奶茶只須21元，以此推算，貢茶估值大概等同2.22億杯珍珠奶茶！

TA Associates 於 2019 年從 Unison Capital 手中收購了貢茶，報道稱， TA Associates其中一個選項是出售股權予戰略合作夥伴，以擴展貢茶到內地等新市場。

貢茶2006年台灣高雄成立 2009年在港成立首家海外門市

貢茶於2006年在台灣高雄成立，貢茶稱，名字原意「各地進貢給朝廷的好茶」，代表最高的品質要求及自我期許。

貢茶與香港甚有淵源，貢茶首家海外門市正是於2009年在香港開幕，從此公司開始拓展全球市場，現時貢茶已在全球近 20 個區域開店，包括澳大利亞、日本、新加坡、韓國、英國和美國，門店數目超過 1500 家。

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