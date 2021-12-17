【電動車】Tesla的士於巴黎發生嚴重車禍　肇事公司停用37輛Model 3

美國電動車公司Tesla（TSLA）旗下「Model 3」型號的士上周六（11日）於法國巴黎發生重大交通事故，造成21人傷亡。法國政府發言人表示，Telsa稱車輛數據無相關安全警示訊號，否認有任何技術性問題引致事故發生。

據當地傳媒報道，車禍發生在上周六傍晚，Model 3的士在行駛期間失控撞向貨車，並鏟上行人路，又撞上一輛單車並將踏單車的人拖行。事故共造成1人死亡、20 人受傷，其中有3人傷勢嚴重。

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法國交通部長傑巴里（Jean-Baptiste Djebbari）表示，初步調查排除事故涉及車輛的功能異常，又指涉事司機本想煞車，卻加速前進肇禍。目前未知涉事車輛當時有沒有使用自動駕駛系統。至於Tesla則向法國政府表示已通過遠端收集車輛上的數據，指車輛不存在技術問題，但當地政府正等待仍在進行中的司法調查結果。

肇事車輛隸屬巴黎大型的士公司G7，G7表示將停用37輛Tesla Model 3電動車，直至當局完成調查，至於旗下其它型號的Tesla電動車則將繼續提供服務。G7副總裁Yann Ricordel 表示該名司機當時並不是在上班，而是正載送家人到餐廳。法國當局是以殺人罪嫌，正式對肇事駕駛展開調查。

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責任編輯：黃苑筠