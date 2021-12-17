【英國疫情】大量醫護隔離 醫院唔夠人要取消手術

英國過去一日再增8.8萬人感染新冠肺炎，單日確診數字連續兩日創新高。由於新冠個案急增，英國國民保健服務（NHS）有大量醫護需要隔離，導致醫院因人手短缺甚至需取消部分手術。

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英格蘭NHS周四（16日）公布的官方數據顯示截至本月12日，單單是NHS急症醫療機構就已有近5.7萬名員工因染疫或自我隔離而缺勤。其中超過1.2萬人缺勤是與新冠疫情有關，按周升幅接近1成。

英媒《泰晤士報》報道，單單於倫敦地區，因確診新冠肺炎或需隔離而無法上班的NHS醫護人數達1,540人，在一周内急增4成。有NHS旗下醫院已經開始取消手術。

醫學期刊《刺針》上一項研究表明，由於新一波Omicron變種疫情，英格蘭今年冬天或會再取消10萬個原定進行的手術。

《衛報》也指出倫敦其中一個NHS信託基金的員工缺勤率在不夠一周內增加兩倍，更有醫生表示如大量醫護患病，恐會影響醫院運作。

其中Lewisham and Greenwich Trust行政總裁特拉維斯（Ben Travis）發出内部指引，指旗下員工缺勤率高，需要暫時裁減部分非緊急醫療服務，以便重新部署人手支援緊急服務。

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據悉，英格蘭所有NHS醫院負責人都被要求對未來3個月的人手進行審查，並草擬計劃確保醫院有能力維持基本服務。

英國政府首席醫療顧問兼英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）周三（15日）警告，Omicron變種引發的新一波疫情高峰，將導致包括醫護在内的大量人同時染疫，預期NHS短期内會出現較大的人手缺口。

英國醫學會初級醫生委員會（BMA junior doctors committee）聯席主席哈利特（Sarah Hallett）表示，NHS在新冠疫情爆發前人手已嚴重不足，而英格蘭現時約有10萬個職位空缺。哈利特警告目前疫情處於關鍵時刻，無法接受更多醫護缺勤。

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責任編輯：鄭錦玲