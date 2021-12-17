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【SPAC】港交所總結SPAC上市機制5大方向放寬、散戶不得參與　明年1月1日生效

新股IPO 17:19 2021/12/17

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【SPAC】港交所總結SPAC上市機制 明年1月1日生效

港交所 （00388） 公布特殊目的收購公司（SPAC）機制諮詢總結，新規將於明年1月1日生效。相對原有建議港交所SPAC諮詢總結於5大方面有所放寬，包括SPAC機構專業投資者人數、SPAC董事要求、投票權與股份贖回權捆綁、強制性獨立PIPE投資和權證攤薄上限。

港交所表示，共收到90份來自不同界別對新上市機制諮詢的非重複回應意見，大多數建議都獲逾8成有表明意見的回應人士支持。

港交所維持只有專業投資者才可參與SPAC股份買賣，其他個人投資者只可在SPAC股份完成併購交易後才可入場買賣。

港交所5大方面修訂SPAC機制建議

與9月諮詢文件相比，諮詢總結修訂內容大方向包括：

1. 首次上市的公開市場規定

原建議：SPAC證券須分配給至少30名機構專業投資者

修訂建議：機構專業投資者人數下調為至少20名。

2. SPAC 董事

原建議：SPAC董事會大多數成員須為提名其出任董事的SPAC發起人的代表

修訂建議：改為規定SPAC的董事會須至少有兩人為第6類或第9類證監會持牌人，包括一名代表持牌SPAC發起人的董事

3. 投票權與股份贖回權一致

原建議：只有投票反對併購交易的SPAC股東才可贖回股份

修訂建議：不再捆綁，但同時加強獨立PIPE（上市後私募）投資規定，對SPAC併購交易的條款及估值作更嚴格的監管審查。

4. 強制性獨立PIPE投資

原建議：獨立PIPE投資須佔繼承公司預期市值的至少25%，若繼承公司於上市的預期市值超過15億港元，則可只佔15%至25%；至少一名獨立PIPE投資者須為管理資產總值至少達10億港元的資產管理公司或基金，並持有完成併購後的公司5%已發行股份。

修訂建議：因應SPAC併購的目標估值規模而訂，若議定估值不足20億元，獨立PIPE投資須佔議定估值至少25%，若議定估值逾70億元，比例可降至7.5%，若逾100億元，可視乎具體情況考慮豁免。

資深投資者的重大投資改為規定上文所述的獨立PIPE投資至少要有50%來自至少三名機構投資者，三者的資產管理總值須分別至少達80億港元。

5. 權證攤薄上限

原建議：SPAC不得發行若獲即時行使，會使股份發行總數大於有關權證發行時已發行股份數目的30%的權證

修訂建議：整體權證上限增至50%；須更明確披露所有權證的攤薄影響；股份權證比率不設上限，發起人權證攤薄亦不設上限。

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