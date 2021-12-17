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【美國制裁】大疆、曠視8家中資科企列美國財政部黑名單　美資禁止投資（附名單）

宏觀解讀 17:13 2021/12/17

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【美國制裁】大疆、曠視8家中資科企列美國財政部黑名單　美資禁止投資（附名單）

美國財政部和商務部周四分別公布制裁名單，財政部最新在「軍工複合體企業（NS-CMIC）」新增大疆創新（DJI）、曠視科技等8家中資科技公司。大疆創新去年已遭美國商務部列入實體清單，令大疆創新無法從美國公司購買技術，隨最新美國財政部禁令，當局禁止美資買賣相關公司的股份。

最新被列在美國NS-CMIC名單的中資企業包括：

  • 雲從科技集團
  • 曙光訊息產業
  • 立昂技術（深：300603）
  • 曠視科技
  • 東方網力（深：300367）
  • 大疆創新科技
  • 美亞柏科 （深：300188）
  • 依圖科技

美國財政部指控相關公司，積極支持中國當局生物識別監測和追縱少數民族和宗教少數群體，特別是新疆維吾爾族，美國財政部會致力確保美國金融體系和美資投資者不會參與相關行為。

*美國拜登政府擴大制裁、甚麼板塊亦有危機?→【按此速睇】內有 Time code

生科股避開美國制裁惟仍未止跌，可見【下一頁】

美方：大疆向新疆公安提供無人機　曠視具識別維吾爾人AI

在大疆創新制裁上，美方指出，大疆向新疆公安局提供無人機，監視新疆維吾爾人，而當局於去年7月已批評新疆公安局參與嚴重侵犯人權的行為。

至於曾申請香港上市的曠視科技，美國表示，公司開發訂製軟件，協助監視維吾爾人在內的少數民族，包括具有人工智能系統可以識別維吾爾人，並自動通知政府當局，而曠視科技的人面辨識技術已出口到泰國、巴基斯坦等國。

曠視科技回應稱，美方決定和指控毫無事實根據，列入清單不會對曠視的日常經營產生影響。

美國財政部通告

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