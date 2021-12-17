【2021全球奢侈品力量】全球百強奢侈品牌少賺12%　周大福入十強

▲ 【奢侈品銷售】2020年全球百強奢侈品牌少賺12.2% Z世代成未來奢侈品消費新力軍

德勤發布《2021全球奢侈品力量》報告。2020年全球最大的100間奢侈品公司獲得總銷售額2,520億美元，按年跌12.2%。躋身榜單百強的奢侈品公司最低營收為1.82億美元，較2019年減5,600萬美元，平均營收規模為25億美元。

而有過半百強公司於2020年獲盈利，雖然綜合型奢侈品公司2020年銷售按年跌12.7%，但仍佔百強總銷售額的三份之一，當中以化妝品和香水公司的銷售額下滑幅度最小，按年跌9.6%；手袋及配飾下滑幅度最大，按年跌22.2%。

意大利百強企業佔比排首位

奢侈品企業首10位分別為LVMH、Kering SA、The Estée Lauder Companies Inc、Compagnie Financière Richemont SA、L'Oréal Luxe、Chanel、EssilorLuxottica SA、PVH（按年升1位）、Hermès（按年升2位）以及周大福（按年跌2位）。

高增長排名首10位則分別為，Farfetch、Richard Mille、Canada Goose、Golden Goose、Sportswear、Titan、TFG Brands、Morellato Group、老鳳祥以及Zadig & Voltaire。報告指，高增長頭20強的企業，其複合年增長率是百強企業綜合年復合增長率的5倍以上。

以地區劃分，百強企業中以意大利佔最多，佔26%，中國佔9%；若以奢侈品銷售額佔比計，法國排第一，佔比為28.1%。

Z世代成未來奢侈品消費新力軍

報告稱，眾多奢侈品企業現已涉足以區塊鏈技術為基礎的非同質化代幣（NFT）市場。而截至2020年中，全球Z世代（一零后）將迎來超20億的年輕消費者，而且在未來幾十年中，他們將在塑造社會和消費市場方面發揮關鍵作用。

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編輯︰曾樂詩