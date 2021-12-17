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【系統更新】安心出行下周二更新至3.0.1版本 簡化申請「港康碼」流程

環球政經 18:22 2021/12/17

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政府資訊科技總監辦公室今日（17日）表示，「安心出行」流動應用程式將於下星期二（21日）推出3.0.1版本，提供新功能，令用戶登入「港康碼」系統更為方便，簡化申請「港康碼」流程。

【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識


新版本主要更新包括：

＊新增「繼續申請健康碼」按鍵：用戶在「安心出行」流動應用程式上傳出行紀錄到「港康碼」系統後，可透過新增按鍵直接轉到「港康碼」網頁繼續申請「港康碼」，無須重新輸入密碼。

＊自動輸入一次性驗證碼：iOS及Android用戶在透過手機收到一次性驗證碼短訊後，可一按自動輸入六位數字的一次性驗證碼，無須人手輸入。

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資科辦發言人表示會繼續優化「安心出行」流動應用程式，持續提升用戶體驗，令用戶紀錄出行及申請「港康碼」的流程更加暢順。

「安心出行」流動應用程式最新的下載數字約為719萬。目前已有超過104,000個公私營場地參與計劃，當中私營場所約82 ,000個；而「港康碼」系統自12月10日起接受申請註冊帳戶，截至今日中午共約556,000名市民申請註冊帳戶，當中約278,000人已啓動帳戶。

【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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責任編輯：潘曉豐

安心出行 健康碼 政府資訊科技總監辦公室 系統更新

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