  • 21°C
香港時間 : 20211217日 (五) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005）

股市 18:40 2021/12/17

分享：

英倫銀行公布議息結果利好銀行股，《ET講股通》主持梁耀康推介今日逆市破頂的滙豐 （00005） ，想知買賣策略，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET講股通》足本版 - 梁耀康：殺估值未完【按此-附Time code】*

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備

 

欄名 : 潛力股精選

相關文章

【潛力股精選】梁耀康：中聯重科（01157）
2021/12/13
【潛力股精選】梁耀康：中聯重科（01157）
【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥（03613）
2021/12/14
【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥（03613）
【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198）
2021/12/15
【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198）
【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898）
今日
【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898）
【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732）
今日
【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732）

你可能感興趣

【潛力股精選】梁耀康：中聯重科（01157）
18:20 2021/12/13
【潛力股精選】梁耀康：中聯重科（01157）
【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥（03613）
17:40 2021/12/14
【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥（03613）
【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198）
17:40 2021/12/15
【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198）

最新專欄文章 更多

【潛力股精選】本周7隻潛力股一次過睇晒
今日
【潛力股精選】本周7隻潛力股一次過睇晒
【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388）
今日
【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388）
【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732）
今日
【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732）
【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898）
今日
【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898）
【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198）
2021/12/15
【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198）
港股 滙豐控股（00005） 英倫銀行 議息 銀行

上一篇文章

【恒大3333】標普下調恒大評級至「選擇性違約」　已應恒大要求撤銷評級

下一篇文章

【電子支付】HKTVmall夥支付平台Atome推先享後付 12月底前用最高可享200元折扣優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期＋北水】北水吸49億買騰訊　全周累吸175億　恒指夜期跌48點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸49億買騰訊　全周累吸175億　恒指夜期跌48點（不斷更新）
【美股期貨】美股「四巫日」道指期貨升15點　納期跌逾0.6%（不斷更新）
【美股期貨】美股「四巫日」道指期貨升15點　納期跌逾0.6%（不斷更新）
【大行報告】高盛：阿里巴巴舉行投資者日　將重新審視願景和戰略
【大行報告】高盛：阿里巴巴舉行投資者日　將重新審視願景和戰略
【英國加息】英國央行加息0.15厘　滙豐倫敦撲46關　較港高1.7%
【英國加息】英國央行加息0.15厘　滙豐倫敦撲46關　較港高1.7%
【名廚幟哥】證監拒透露「幟哥」黃永幟是否涉唱高散貨被捕　僅稱涉3上市公司、凍結4800萬元資產（第三版）
【名廚幟哥】證監拒透露「幟哥」黃永幟是否涉唱高散貨被捕　僅稱涉3上市公司、凍結4800萬元資產（第三版）
【恒指ADR+夜期】阿里美股再失120關　騰訊ADR低港2%　夜期升1點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股再失120關　騰訊ADR低港2%　夜期升1點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款