【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 股市 18:40 2021/12/17 分享： 英倫銀行公布議息結果利好銀行股，《ET講股通》主持梁耀康推介今日逆市破頂的滙豐 （00005） ，想知買賣策略，立即點擊收看／收聽： *重溫《ET講股通》足本版 - 梁耀康：殺估值未完【按此-附Time code】* *逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：中聯重科（01157） 2021/12/13 【潛力股精選】梁耀康：中聯重科（01157） 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥（03613） 2021/12/14 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥（03613） 【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198） 2021/12/15 【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198） 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 今日 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 今日 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：中聯重科（01157） 18:20 2021/12/13 【潛力股精選】梁耀康：中聯重科（01157） 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥（03613） 17:40 2021/12/14 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥（03613） 【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198） 17:40 2021/12/15 【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】本周7隻潛力股一次過睇晒 今日 【潛力股精選】本周7隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 今日 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 今日 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 今日 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198） 2021/12/15 【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198） 港股 滙豐控股（00005） 英倫銀行 議息 銀行