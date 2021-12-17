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【銀聯國際】銀聯國際雲閃付APP接入港康碼 主打一App通行三地

理財智慧 16:54 2021/12/17

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銀聯國際於今日宣佈（17日）配合香港政府近日推出的健康碼，銀聯國際團隊完成了“香港健康碼”和雲閃付App的對接，由即日起，香港市民可經雲閃付App進入香港政府的相關網站進行用戶注册及健康碼申請。

【消費優惠】livi bank聖誕優惠大放送！囊括Staycation、禮物、美食及娛樂體驗【下一頁

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

現在“香港健康碼”服務已經展示於雲閃付App香港地區首頁，用戶在點擊圖標後即可跳轉至香港政府的“香港健康碼”網站，並于網站內自行填寫資料進行注册賬戶，成功開通賬戶後，用戶可再利用有關服務登入系統，申請“香港健康碼”。

連同此前已經接入雲閃付App的境內各地健康碼、澳門健康碼以及國際版健康碼，雲閃付由此支持多種類健康碼的申請，可有效協助各地控制疫情，並爲日後通關作準備。服務開通後，香港居民可憑雲閃付申請各地的健康碼，實現一App通行三地。

現在“香港健康碼”接入雲閃付App後，無論身處何地的香港居民，均可利用雲閃付App申請各地的健康碼，進一步促進口岸地區安全、正常的人員往來，並實現一App通行三地。

【兼職推介】康文署請非公務員合約兼職帶位員 於荃灣大會堂或葵青劇院驗票 時薪57元【下一頁

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記者：鄭日棱

口岸 澳門 香港 健康碼 疫情 雲閃付

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