【銀聯國際】銀聯國際雲閃付APP接入港康碼 主打一App通行三地

銀聯國際於今日宣佈（17日）配合香港政府近日推出的健康碼，銀聯國際團隊完成了“香港健康碼”和雲閃付App的對接，由即日起，香港市民可經雲閃付App進入香港政府的相關網站進行用戶注册及健康碼申請。

【消費優惠】livi bank聖誕優惠大放送！囊括Staycation、禮物、美食及娛樂體驗【下一頁】

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

現在“香港健康碼”服務已經展示於雲閃付App香港地區首頁，用戶在點擊圖標後即可跳轉至香港政府的“香港健康碼”網站，並于網站內自行填寫資料進行注册賬戶，成功開通賬戶後，用戶可再利用有關服務登入系統，申請“香港健康碼”。

連同此前已經接入雲閃付App的境內各地健康碼、澳門健康碼以及國際版健康碼，雲閃付由此支持多種類健康碼的申請，可有效協助各地控制疫情，並爲日後通關作準備。服務開通後，香港居民可憑雲閃付申請各地的健康碼，實現一App通行三地。

現在“香港健康碼”接入雲閃付App後，無論身處何地的香港居民，均可利用雲閃付App申請各地的健康碼，進一步促進口岸地區安全、正常的人員往來，並實現一App通行三地。

【兼職推介】康文署請非公務員合約兼職帶位員 於荃灣大會堂或葵青劇院驗票 時薪57元【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱