【新盤懶人包】The YOHO Hub價單、示範單位、戶型一文看清

新地（00016）與港鐵（00066）合作發展，坐落元朗站上蓋的The YOHO Hub已經登場，並公布首張價單及開放示範單位。The YOHO Hub由6座物業組成，合共提供1,870個單位，而今次推出為第一期項目，4座物業一字排開，提供1,030伙，預計2023年3月31日落成。

以景觀以言，第3座西南、正南向單位，望新元朗中心，景觀一般；第1至3座南向單位，望Grand YOHO，景觀同樣被遮擋，其中對第1座及第2座影響較大。雖然第5座遠離其他座數，位於大單邊，景觀有保證，但東南向單位，望新元朗中心，景觀一般，而西南向單位則望元朗大馬路方向，以市景為主。若要靚景，每座東北、正北、西北向單位最有保障，望南邊圍及東頭工業區。

【有相睇】The YOHO Hub示範單位 兩房間隔四正 打造摩登家居【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

The YOHO Hub示範單位 三房變兩房甜蜜窩 玻璃磚貫徹全屋【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

The YOHO Hub示範單位 四房樓王有「驚喜」 儲物房拆牆變酒窖【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

首張價單

首張價單涉及206伙，設一房至四房戶型，實用面積325至1,036平方呎。買家選用即供45天付款計劃，可獲最高12%折扣優惠，折實價由685.16萬元起，至最貴2,083.57萬元，折實呎價約17,986元至22,382元，其中84伙樓價低於1,000萬元。

若以建築期付款，買家可獲最高8%折扣優惠，有34伙樓價低於800萬元，可申請政府的按保計劃，承造九成數按揭。新地副董事總經理雷霆說，首張價單折實平均呎價約19,899元，形容為「北都站頂前景無限價」，意指項目升值潛力大，亦明言日後加價。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機