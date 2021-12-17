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大埔複式連天台戶　業主四年慘蝕789萬　夠買市區新盤

股樓投資 18:12 2021/12/17

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近年新界有不少新盤都設特色戶單位，而且身價不菲，但業主轉手時，往往要蝕逾百萬元走人。中原地產方翰達說，大埔富‧盈門1座高層複式連天台戶，實用面積1,550平方呎，三房連套房間隔，原開價約3,000萬元，議價後連車位以2,200萬元易手，實用呎價約14,194元。

代理透露，原業主於2017年以約2,989萬元購入上述單位，持貨4年，現帳面蝕約789萬元離場。資料顯示，富‧盈門位於大埔市中心寶湖道1號，於2013年9月入伙，共有2座，提供127個單位，實用面積由637平方呎起，至最大2,023平方呎。 

【新盤懶人包】The YOHO Hub價單、示範單位、戶型一文看清【下一頁

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【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

不少樓市分析員指，內地豪客多數鍾情購傳統市區豪宅及特色單位，因供應有限，有地段價值，但對新界盤則無興趣，即使新界區有豪宅供應，而且受惠北部都會區發展。 

【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 大埔 中原地產 富‧盈門

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