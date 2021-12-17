【阿里巴巴大股東】軟銀捨中投印？　擬明年印度投資高達780億元

▲ 【阿里巴巴大股東】軟銀轉投印市場 擬明年印度投資高達780億元

內地監管風暴直捲各行各業，拖累中概股股價急跌，部分投資者轉到其他市場投資，遠離風眼。此前宣布暫停投資中國市場的軟銀集團最新宣布，將增加投資印度數碼企業，未受近期印度行動支付龍頭Paytm 股價大跌影響。

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銀軟印度地區負責人Manoj Kohli 表示，軟銀目前已在印度投資140億美元，預計印度數碼市場將在強勁的零售需求下繼續蓬勃發展。Kohli 又指出：「全球並沒有一個市場可以像印度一樣擴展技術，這就是為什麼我們的創辦人孫正義相信印度市場並將投資於印度的增長。」

軟銀、阿里巴巴 （09988） 有份投資的印度行動支付龍頭Paytm 近期因新股禁售期屆滿，股份遭拋售，股價暴跌。不過，軟銀似乎因事件動搖投資印度的決心。據悉，軟銀計劃明年在印度投資 50 億至 100 億美元，計並預計未來 18 個月內將在該國幾個投資上市。

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