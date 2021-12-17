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【全球債務】IMF：全球債務創新高 飈升至226萬億美元

環球政經 17:56 2021/12/17

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國際貨幣基金組織（IMF）表示，在新冠疫情引發經濟下行之際，全球債務去年飈升至創紀錄的226萬億美元，是二戰後債務水平升幅最大的一年。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

【樓市降溫】新加坡推辣招抑樓市 額外買家印花稅調高至17% 【下一頁

IMF公布的數據顯示，2020年全球債務佔本地生產總值(GDP)比率上升28個百分點，達到全球GDP的256%。

【兼職推介】康文署請非公務員合約兼職帶位員 於荃灣大會堂或葵青劇院驗票 時薪57元 【下一頁

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IMF表示，去年新增的28萬億美元債務中，發達經濟體所佔比較高，而這狀況是在疫情後各國實施大規模財政應對措施，以及經濟下行導致稅收減少下發生。IMF又指，快於預期的加息可能會給高負債國家帶來壓力，並迫使政府和企業削減債務和支出，損害經濟增長。

 

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

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責任編輯：羅浩濂

GDP 疫情 經濟 國際貨幣基金組織

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