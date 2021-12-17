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【新冠疫苗】世衛建議各國可溝針 用於次劑或第3針

環球社會熱點 17:04 2021/12/17

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全球新冠肺炎疫情因變種病毒株Omicron出現而改變，不少國家加快為成年民眾接種第3針新冠疫苗應對Omicron。世衛周四（16日）發布臨時建議，各國可以選擇以混合接種（俗稱溝針）方式，為民眾接種第2針及第3針。

世衛預料疫情或能2022年完結 【下一頁】

世衛（WHO）表示，根據新冠疫苗可用性，接種首劑阿斯利康疫苗後，可選擇同為mRNA特性的輝瑞（Pfizer）及Moderna疫苗作第2劑或第3針，反之亦然。世衛亦指，接種首劑國藥疫苗後，次劑亦可接種阿斯利康或其他mRNA疫苗。

上周有主要研究指，接種首劑阿斯利康或輝瑞疫苗的9周後，再接種Moderna疫苗會大幅提高新冠疫苗效用。世衛免疫專家戰略諮詢小組審視研究後，向世衛提出溝針建議並得到接納。

世衛指77國已發現Omicron 數周内達高峰 【下一頁】

世衛亦建議各國在溝針前先考慮供應供應、效用及溝針風險，而組織亦會定期就最新研究及疫情更新相關建議。

事實上，因應新冠疫情及疫苗供應問題，全球多國早已開始為民眾溝針。

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責任編輯：郭麗明

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