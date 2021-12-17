  • 22°C
香港時間 : 20211217日 (五) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【CCL】CCL錄9周以來最大跌幅　報186.10點　中原︰美「收水」影響將於下月反映

股樓投資 16:21 2021/12/17

分享：

反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）最新報186.10點，按周跌0.88%，跌幅9周最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，香港出現新變種病毒，市場憂慮社區傳播，影響樓價回軟。

以分區計，四區之中，新界西樓價率先顯著下跌，新界西CCL_Mass最新報173.41點，創13周新低，按周跌1.94%，跌幅10周最大，連跌2周共3.09%。新界東CCL_Mass報200.14點，按周跌0.03%，連跌2周共0.98%。港島CCL_Mass報192.56點，按周跌0.52%。九龍CCL_Mass報182.61點，按周升0.35%。

延伸閱讀︰The YOHO Hub價單登場　折實685.16萬起　新地︰「北都站頂前景無限」價【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映︰靜待美國議息 七小福你要識

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.60點，按周跌0.50%。CCL（中小型單位）報186.45點，按周跌0.56%。CCL（大型單位）報184.25點，按周跌2.55%，跌幅16周最大。

CCL四大整體指數齊跌2周，CCL累跌1.19%，CCL Mass累跌0.80%，CCL（中小型單位）累跌0.92%，CCL（大型單位）累跌2.61%。受到新冠變種病毒及美國聯儲局提早完成縮減買債的消息打擊，預計短期樓價於高位反覆，上下波動卻可能擴大。

近10周計，CCL於186點至188點之間窄幅爭持，期間累跌1.50%。CCL Mass於188點至190點之間窄幅爭持，期間累跌1.85%。CCL（中小型單位）於186點至188點之間窄幅爭持，期間累跌1.65%。CCL（大型單位）於183點至189點之間反覆，累跌0.67%。

黃良昇表示，12月16日美國聯儲局宣佈由1月起，縮減買債規模倍增至每月300億美元，對本港樓市的影響將於1月上旬公佈的CCL才開始反映。

同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

二手市場 CCL 中原地產

上一篇文章

【智取英文@iM網欄】小朋友如何在家學英文 - 4大方法

下一篇文章

【環保科技】史丹福大學研發全新太陽能電池 厚度僅6微米 為普通紙張的15分之1
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆
【帶你睇盤】屯門私樓呎價一萬有找　三房大則實用　裝修企理又慳一筆
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款