▲ 【滙豐HSBC】滙豐遭英國FCA罰款6.6億港元 涉反洗黑錢錯失

HSBC滙豐 （00005） 因反洗黑錢程序有錯失，遭英國金融行為監管局（FCA）罰款6395萬英鎊（折合約6.6億港元）。FCA指，滙豐於2010年3月至2018年3月間，監察交易系統在3個關鍵位置有缺陷。FCA表示，因應滙豐沒有反駁指控，罰款額已從原訂9100萬英鎊減少3成。

FCA形容滙豐曾犯過一連串失誤，包括2014年前對洗黑錢和恐怖融資場景的監控不足，2016年後對「新場景」風險評估不力，另外滙豐的監察系統未有確保數據準確和完整，實行不合適的測試。

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HSBC滙豐月初連同另外3家歐資銀行，因操縱外匯價格遭罰款30億，可見【下一頁】

FCA執行董事、香港證監會前法規執行部執事施衛民（Mark Steward）稱，滙豐的缺失不可接受，令銀行和社區面臨可避免的風險，而且缺失時間維持一段頗長時間。

滙豐回應查詢時稱，高興可解決滙豐過往的反洗黑錢系統問題，承諾會致力於打擊金融犯罪和保護全球金融體系的完整性。

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