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【樓市降溫】新加坡推辣招抑樓市 額外買家印花稅調高至17%

環球政經 16:46 2021/12/17

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新加坡政府於本周三深夜（15日）突然出招，宣布三項針對樓市降溫的措施，並翌日生效，包括提高額外買家印花稅等，同時當局更表示，未來兩年組屋供應將增加至35%。

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官方聲明內列出三項措施，包括新加坡公民購買第二套房產須支付的額外買家印花稅（ABSD），從12%調高至17%；永久居民購買第二套房的買家印花稅從15%調高至25%。根據新措施，外國人在新加坡購買任何住宅房產需支付的額外買家印花稅，從20%增至30%。企業購買住宅房產需要負擔的額外買家印花稅，從25%調升至35%。

第二項新措施是政府收緊房貸的總償債比率（TDSR），規定每月的貸款償債率從原本不可超過收入的60%，收緊至收入的55%。第三項措施是建屋發展局組屋房貸的貸款與估值比率（LTV），也從90%減少到85%。

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官方聲明表示，即使新冠疫情為當地經濟帶來衝擊，惟私人住宅及組屋轉售市場依然活躍，在低利率環境下，私人住宅和組屋轉售市場的成交量居高不下。自2020年第一季以來，私人住宅價格上漲了約9%；組屋轉售價格也在歷經6年下降後，去年首季開始上漲約15%。

而且，聲明指出，房價收入比仍然低於歷史平均水平，但有明顯的上升勢頭，若不加控制，價格可能會超過經濟基本面，增加未來發生破壞市場穩定的調整風險。

同時，為因應民眾購房需求，當局指出，未來兩年組屋供應將提升35%。建屋發展局規劃2022年及2023年期間，每年在成熟和非成熟地區，推出多達2.3萬個預購組屋單位。

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責任編輯：潘曉豐

疫情 經濟 新加坡 印花稅

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