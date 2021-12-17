【用戶私隱】官網資料遭移除　蘋果CSAM功能或壽終正寢？

蘋果（Apple）今年8月宣布，為保障兒童免被戀童癖騷擾和阻止兒童色情內容傳播，計畫推出多項新兒童安全功能，包括在iCloud照片中掃描內容的「CSAM（兒童性虐待資料）」偵測功能。惟這新功能涉及用戶私隱，立刻引起多方批評與爭議。為平息紛爭，外媒MacRumors報道指，蘋果已在官網「兒童安全」頁面移除CSAM偵察功能相關内容。

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蘋果早前在iOS 15.2登場時，就加入了兒童保護功能，若透過iMessage收發裸露照片立即通知家長。而本來將同時間登場的CSAM功能，就未見蹤影。MacRumors報道指，由於蘋果宣布相關功能後，私隱研究團隊、美國民權組織「電子前哨基金會」（Electronic Frontier Foundation）及Facebook多名高層就批評，此功能侵犯私隱，亦憂慮會被政府作為監控的手段。為減少用家不滿，蘋果將CSAM相關功能延遲推出。

不過，最近MacRumors就發現，蘋果已將官網的CSAM相關內容移除。外界預計，這或許暗示蘋果將繼續押後CSAM偵測功能亮相，甚至會永久擱置。

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蘋果發言人Shane Bauer其後回覆外媒The Verge指，官網雖然目前移除了CSAM内容，但蘋果從未停止放棄相關計畫，也會再次推出CSAM偵測功能。他也表示，蘋果早前推遲CSAM偵測功能推出的決定，是基於客戶、倡導團體、研究人員和其他人的反饋，未來幾個月內，還會花更多時間收集意見，並持續改善保護兒童的安全功能。

責任編輯：何子澄