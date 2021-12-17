【小米1810】雷軍據報月內三度交出直管業務　多部門整合為國際銷售部、直接向國際部總裁盧偉冰匯報

▲ 雷軍據報月內三度交出直管業務 多部門整合為國際銷售部、直接向國際部總裁盧偉冰匯報

小米集團 （01810） 今年頻繁調整內部組織架構，以及人事任命。據內媒報道指，上周五小米集團再發內部信，向員工告知調整組織架構和人事任命。當中，在去年12月成立，負責數字化、數據資產建設運營的中台部，原本直接向雷軍報告，目前這一部門已經併入小米信息技術部，負責人會直接向小米總裁王翔匯報，是一個月內雷軍第三度將直接管理的業務交出。據了解，有關調整有助提高效率，而未來小米亦打算視情況在國際市場推廣，以小米之家為核心的新零售模式。

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據《晚點LatePost》指，小米原本的兩個部門，包括有品電商部以及軟件與體驗部的負責人，原本均直接將工作向雷軍匯報，惟早前這兩個部門已經分別併入中國區和手機部，分別向中國區、國際部總裁盧偉冰，以及手機部總裁曾學忠匯報。

另外，小米的國際業務部在上周亦進行調整，原本不屬於國際業務部的印度區域運營部，以及海外各銷售大區、國際全網電商銷售部和運營商與商務拓展部等，整合成為國際銷售部，向盧偉冰匯報。

報道引述小米內部人士指，小米打算視乎情況，在國際市場推廣以小米之家為核心的新零售模式，用小米自研的零售系統管理配貨，提高貨物流轉效率等。

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