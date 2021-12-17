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【高息股攻略】股息率5.91厘+碳中和概念　邊隻港股近20年未曾減派息？

18:04 2021/12/17

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逆市上升的港股不多，「新能源」和「碳中和」板塊是其中之一。光大環境 （00257） 收報5.92元，股價年初至今大漲47%，本月漲幅亦達14%。光大環境食正「碳中和」概念之外，現價股息率達5.91厘，且近20年來派息未曾倒退。

光大環境三大業務分別是環保能源、水務及綠色環保，其中環保能源業務包括生活垃圾綜合處理及焚燒發電業務，貢獻上半年公司收入的70%，為最主要業務分部。

集團今年中期息派0.19港元，按年上升36%，連同去年度末期息0.16元，近12個月股息率達5.91厘，而集團往績股息率有保證，由前身光大國際至今，派息自2004年以來從未倒退。

*重溫今早《ET開市直擊》為你分析股票怎部署【點開即睇】（附time code）

 

光大環境近10年派息額：

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落實垃圾分類收費制度

光大環境受惠國策，12月15日消息，生態環境部等18部門聯合印發《“十四五”時期“無廢城市”建設工作方案》，其中提及「落實有利於固體廢物資源化利用和無害化處置的稅收、價格、收費政策」、「探索建立生活垃圾分類計價、計量收費制度」等，政策料有利光大環境最大佔比的垃圾發電業務。

國泰君安發表報告指，光大環境作為中國最大固廢綜合處8企業，擁有國資背景及良好經營往績，估值處歷史低位，其2021年預期股息率6厘，在環保行業處較高水平，予目標價7.9元，對應6.3/5.3/4.7倍的2021至23年預測市盈率，維持「買入」評級。

相關文章：【高息股攻略】友邦預測股息率2.16厘　富瑞：近期下跌帶來買入機會

【高息股攻略】券商料中國電力預測股息率達4.6厘

港股 收息股 光大環境（00257）

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