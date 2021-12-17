【保險監管】銀保監放寬部分險資規管　刪去單個基金募集規模不超過5億人幣規定

中國銀保監會發布《關於修改保險資金運用領域部分規範性文件的通知》。中銀保監表示，為進一步深化「放管服」改革，中銀保監會對現行保險資金運用領域規範性文件進行清理，決定對14條規範性文件予以修改。當中包括刪去關於單個基金募集規模不超過5億元人民幣。
其他部分變動包括：
- 刪去保險公司應當委託一個託管人託管股票資產。多家保險公司共用一個股票交易席位的，應當選擇同一託管人。
- 刪去關於根據市場發展需要，銀保監會決定對保險公司股票投資實行備案製。保險公司應當按照《保險公司股票投資能力標準》和市場化原則，選擇股票直接投資或委託投資方式，並向銀保監會備案的規定及相關附件。
- 刪去保險機構參與特殊機構客戶模式試點，應當按照成本收益原則和業務需要，合理確定服務券商數量和證券賬戶數量，選擇的服務券商不超過3家，在每家服務券商開立的證券賬戶最多不超過3個。
- 刪去保險資金投資的股權投資基金，非保險類金融機構及其子公司不得實際控制該基金的管理運營，或者不得持有該基金的普通合夥權益。
- 刪去保險資金投資的股權投資基金，金融機構及其子公司不得實際控制該基金的管理運營，不得持有該基金的普通合夥權益
- 刪去保險公司應當按照規定及時報告銀行存款業務信息。保險公司以銀行存款質押為自身融資的，保險公司和託管機構均應逐筆報告
- 刪去受託人應當聘請符合監管要求的信用評級機構對受益憑證進行初始評級和跟踪評級。支持計劃存續期間，每年跟踪信用評級應當不少於一次
- 刪去發起人及其關聯的保險機構出資或認繳金額不低於擬募集規模的30%
- 刪去保險機構開展內保外貸業務，其特殊目的公司單個投資項目取得貸款資金金額在5000萬美元（或等值貨幣）以上的，需要事前向中國保險資產管理業協會報告，由中國保險資產管理業協會組織評估後方可進行
- 將《中國保監會關於加強和改進保險資金運用比例監管的通知》第二條「設立大類資產監管比例」中的第（二）項第一款修改為「投資不動產類資產的賬面餘額，合計不高於本公司上季末總資產的30%。其中，未在銀行間市場、證券交易所市場等國務院同意設立的交易市場交易的資產，合計不高於本公司上季末總資產的25%。賬面餘額不包括保險公司購置的自用性不動產。
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