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【勞動力不足】美國托兒服務短缺　在職父母難重投職場

商業 17:28 2021/12/17

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美國托兒服務同樣出現人手短缺，連鎖效應下令不少女性未能重返職場，為供不應求的勞動力帶來惡性循環。（法新社資料圖片）

美國疫情反覆，勞動市場亦持續緊張。當地托兒服務同樣出現人手短缺，連鎖效應下令不少女性未能重返職場，為供不應求的勞動力帶來惡性循環。

【美國經濟】美國又爆離職潮　9月份有高達440萬人自願辭職　成歷史新高

據《CNN》報道，於疫情初爆發時，有不少托兒工作者因服務中心臨時關閉和休假而被逐出境外。疫情緩和時，托兒市場便因人手短缺出現工資競爭，即使提高工資，亦未能吸引足夠人才回流。

托兒服務吃力不討好　疫下流失1成人才

波士頓一間非牟利托兒服務中心Nurtury Early Education在疫情下，除了流失30%人手，更因工資競爭激烈，面臨招聘危機。美國幼兒教育協會行政總裁Rhian Allvin表示，面對其他提高薪金和增加福利的行業，托兒行業的吸引力較為遜色。據悉，在疫情期間，已超過10%的托兒工作者轉行。

職業女性被逼辭職留家

幼兒教育人手嚴重短缺，一方面令托兒服務不足，同時價格持續上漲，故在職女性被逼辭職留家。情況令美國除了持續損失數萬億美元外，更有可能要面對勞動市場愈漸萎縮的局面。

目前大約已有10%的幼童托管項目已關閉，這也令到現有托兒所的價格不斷上漲，幼童的候補名單也持續增加。據《Child Care Aware of America》的調查數據所指，每年平均每個孩子的托兒費用超過 10,000 美元（約78,020港元），各佔了普通夫婦和單親家庭的收入10%和35%。

一名全職媽媽Reshonnaa Reynodolds接受訪問時表示，托兒費用高昂，她只好全職照顧兒子。她表示也想重回工作崗位，以分擔家庭的經濟壓力，惟現時托兒中心的等候時間長達兩年之久。托兒服務有限，導致女性難以重新投入社會職場，增加勞動人口。

【人才招聘】德勤：科技人才最搶手　網絡安全專才達鑽石價

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責任編輯：文睿

 

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