【ET講股通】梁耀康：殺估值未完（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股輕微低開11點後跌幅擴大，半日跌300點，報23175點，成交774億元。科技股拖累大市，美團 （03690） 跌近5%，騰訊 （00700） 跌逾3%，兩隻重磅科技股齊破底創1個月低位，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；英倫銀行意外加息，滙豐 （00005） 逆市升逾2%創月內高位。港股後市如何？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

02：35- 科技股ATM累市 美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 逐隻分析

07：00 - 二線股個別發展 不宜大手買入科技股

08：40 - 港股維持整固下沉

09：24 - 通脹下可留意鋼材股、資源股

10：43 - 個股分析：信義光能 （00968） 、信義玻璃 （00868） 現價可留意

13：48 - 個股分析：藥明生物 （02269） 暫避制裁名單 現階段不宜入手

14：17 - 個股推介：匯豐 （00005）

19：05 - 觀眾問股：安踏 （02020） 大跌原因？120元買入持貨等回升定沽貨止蝕？

21：22- 觀眾問股：銀河娛樂 （00027） 值得買？甚麼價位可以買入？

23：23 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 股價有機會回升？上望價是多少？120元買入持貨定沽貨？

26：30 - 觀眾問股：兗州煤業 （01171） 破頂可以追？煤炭股點睇？

29：10 - 煤炭股可留意中煤能源 （01898）

29：50 - 港股收市市況速報

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指昨日反彈過後，今日無以為繼，受科技股拖累。科技股下滑主要有兩個原因︰一是本身積弱；二是欠缺顯著反彈的情況，隔夜納指高開低走，不少增長型科技股殺估值，影響氣氛，加上不少美股市場人士沽貨，形成壓力。

美團若失224.8元水平 調整幅度恐大

情況延伸至港股，ATM今日續拖累大市。美團 （03690） 若再失224.8元低位，調整幅度恐大，持貨者要留意是否須減磅或做淡倉。騰訊 （00700） 亦跌穿443.2元低位，料繼續走弱，或會下試425、412元水平。阿里巴巴 （09988） 正舉行投資者日，且看會否有驚喜，但暫時股價繼續偏軟，下試之前反彈的低位。

整體大市來說，恒指已跌至重返去年9月水平，一旦失守23000大關，料下試22500、22000點支持。龍頭股表現得不好，但二綫股個別發展，現階段不宜大手儲貨。大市維持整固下沉格局，市場現時憂慮通脹問題，資源類股份似乎築底，鞍鋼 （00347） 和中海油 （00883） 短綫可以留意一下。

光伏類股份原本可以受惠碳中和政策，但信義光能 （00968） 和信義玻璃 （00868） 出資生產多晶硅，市場不受落，加上產業龍頭降價，觸發股價今日大跌。若有投資者想買入光伏股，可留意能否在低位收復下影綫；如現時入市信義光能，要定止蝕位13.14元。另外，藥明生物 （00868） 未被列入制裁名單而反彈，但暫未宜搏入。

英倫銀行加息 留意滙豐前景

今日潛力股可留意滙豐 （00005） ，英倫銀行昨日宣布加息，對滙豐盈利有幫助，刺激今日股價向上，再加上之前公布業績，不少地區皆有一定改善，故值得留意。惟現階段不宜重注入市，要觀望歐洲方面疫情，一旦封城會拖累股價調整，故建議慢慢分注收集。至於能否重上50元水平，則需時觀察。

恒指全日跌282點，收報23192點，大市成交1,626億元。

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