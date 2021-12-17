  • 23°C
香港時間 : 20211217日 (五) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國與澳洲簽自貿協定 料增逾千億貿易額

環球社會熱點 15:44 2021/12/17

分享：

英國近年致力尋求與其他國家達成貿易協議，加強脫歐後的經濟發展。英國周五（17日）宣布與澳洲簽訂自由貿易協定，99%由澳洲出口至英國商品獲取消關稅，增加估計價值高達104億英鎊（約1081.1億港元）貿易額。協定將於明年生效。

【通脹高企】英國上月通脹按年升5.1% 創10年新高 【下一頁】

根據協定，從澳洲出口至英國的99%商品獲豁免關稅。澳洲紅酒業在明年協定生效後即可受惠，但牛肉及羊肉出口仍受配額限制，在未來10年逐漸消除。澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）指出，當協定生效後，約92億澳元（約514.4億港元）的關稅將被即時廢除。

英國政府估計，協定生效後能夠產生額外104億英鎊的貿易額，並指協定打開通往急速發展的印太區域大門，亦有助英國提升加入《跨太平洋夥伴關係協定》（Trans-Pacific Partnership，TPP）。

【移民澳洲】聯邦銀行預測樓市明年到頂 後年跌10% 【下一頁】

同時，英澳政府同意，批准雙方18至35歲民眾能以工作假期及「青年流動計劃」（Youth Mobility Scheme），在兩國居留三年，而且不設工作限制。

澳洲政府亦承諾，提供最多1,000個簽證予英國民眾，作為「創新及職場新人技巧交流計劃」，次年名額升至2,000個。在部分領域如再生能源﹑人工智能及醫療科學有足夠貢獻，亦可申請「高技術公民」簽證。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【BNO移民英國】本月樓價微跌0.7% 明年料升5%
2021/12/14
【BNO移民英國】本月樓價微跌0.7% 明年料升5%
【通脹高企】英國市場憂慮 收緊防疫阻礙加息步伐
2021/12/10
【通脹高企】英國市場憂慮 收緊防疫阻礙加息步伐
倫敦Uber料加價20% 須繳消費稅
2021/12/08
倫敦Uber料加價20% 須繳消費稅
【通脹高企】及供應鏈影響 CBI下調英國明年經濟增長
2021/12/06
【通脹高企】及供應鏈影響 CBI下調英國明年經濟增長
澳洲多地陸續解封 失業率不跌反升
2021/11/11
澳洲多地陸續解封 失業率不跌反升

你可能感興趣

【BNO移民英國】本月樓價微跌0.7% 明年料升5%
09:05 2021/12/14
【BNO移民英國】本月樓價微跌0.7% 明年料升5%
【通脹高企】英國市場憂慮 收緊防疫阻礙加息步伐
13:36 2021/12/10
【通脹高企】英國市場憂慮 收緊防疫阻礙加息步伐
倫敦Uber料加價20% 須繳消費稅
09:05 2021/12/08
倫敦Uber料加價20% 須繳消費稅
經濟 工作假期 簽證 英國 澳洲 自由貿易協定 CPTPP 脫歐 貿易 關稅

上一篇文章

約翰遜新生女兒名字曝光 原來有特別意義

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Omicron變種】英專家盤點5大症狀 唔同以往變種
【Omicron變種】英專家盤點5大症狀 唔同以往變種
【英國疫情】單日確診人數創新高 政府警告未來或繼續惡化
【英國疫情】單日確診人數創新高 政府警告未來或繼續惡化
飛人保特自爆哈里梅根結婚後 同哈里疏遠無再傾計
飛人保特自爆哈里梅根結婚後 同哈里疏遠無再傾計
新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月17日 時間15:00）
【新冠疫情】世衛預料疫情或能2022年完結
【新冠疫情】世衛預料疫情或能2022年完結
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款