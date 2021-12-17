英國與澳洲簽自貿協定 料增逾千億貿易額

英國近年致力尋求與其他國家達成貿易協議，加強脫歐後的經濟發展。英國周五（17日）宣布與澳洲簽訂自由貿易協定，99%由澳洲出口至英國商品獲取消關稅，增加估計價值高達104億英鎊（約1081.1億港元）貿易額。協定將於明年生效。

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根據協定，從澳洲出口至英國的99%商品獲豁免關稅。澳洲紅酒業在明年協定生效後即可受惠，但牛肉及羊肉出口仍受配額限制，在未來10年逐漸消除。澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）指出，當協定生效後，約92億澳元（約514.4億港元）的關稅將被即時廢除。

英國政府估計，協定生效後能夠產生額外104億英鎊的貿易額，並指協定打開通往急速發展的印太區域大門，亦有助英國提升加入《跨太平洋夥伴關係協定》（Trans-Pacific Partnership，TPP）。

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同時，英澳政府同意，批准雙方18至35歲民眾能以工作假期及「青年流動計劃」（Youth Mobility Scheme），在兩國居留三年，而且不設工作限制。

澳洲政府亦承諾，提供最多1,000個簽證予英國民眾，作為「創新及職場新人技巧交流計劃」，次年名額升至2,000個。在部分領域如再生能源﹑人工智能及醫療科學有足夠貢獻，亦可申請「高技術公民」簽證。

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責任編輯：吳漢培