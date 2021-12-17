【iM會客室】油價油股投資部署 2022年美股展望

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【酒醉金迷@iM網欄】電影裡的名莊: 解密特工007愛酒
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2:10 結算 補倉
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11:55 防守性股票 (收息股)
13:15 Lockheed Martin
15:15 MMS MAXIMUS Inc.
16:00 WM-Waste Management
17:20 波音
17:50 TESLA Elon Musk
23:35 Rivian LCID
28:50 TSMC AMD 晶片股
31:00 科技公司擴展
32:45 NVIDIA
33:20 中概股
36:10 富途？
39:45 FACEBOOK
43:40 Microsoft Adobe
48:00 出年科技股表現
48:40 油股
50:00 通關
54:15 總結
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欄名 : iM會客室