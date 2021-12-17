【iM會客室】油價油股投資部署 2022年美股展望

其他股評時段：

0:50 美股

2:10 結算 補倉

2:30 聯儲局

8:15 資產配置 概念股

11:55 防守性股票 (收息股)

13:15 Lockheed Martin

15:15 MMS MAXIMUS Inc.

16:00 WM-Waste Management

17:20 波音

17:50 TESLA Elon Musk

23:35 Rivian LCID

28:50 TSMC AMD 晶片股

31:00 科技公司擴展

32:45 NVIDIA

33:20 中概股

36:10 富途？

39:45 FACEBOOK

43:40 Microsoft Adobe

48:00 出年科技股表現

48:40 油股

50:00 通關

54:15 總結

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