《倒轉地球》另一邊　投資三大熱門主題美股ETF

今年環球市場波動，港股更跑輸大市，不過個別投資主題的相關股份仍有亮眼表現。中央大力推動新能源汽車發展，板塊今年逆市上漲，比亞迪 （01211） 更於本年創出上市新高。年初新疆棉花事件刺激國貨品牌熱潮，上半年內地體育用品股領漲大市，李寧 （02331） 及安踏 （02020） 股價更曾齊齊破頂。因此，只要選中主題，波動市中亦能獲得可觀回報。

不過，在行業快速變化的時代，投資者如何能用投資工具捕捉未來發展機遇及熱門題材，早著先機大大提高投資回報？ 如投資股票，投資者要在眾多題材股中選中個股，才能脫穎而出。如早年投資新能源汽車主題，買了特斯拉 （美：TSLA） 的股票，賺的錢很可能已能購買幾輛特斯拉。然而，如果你買的是當時被譽為重卡界 「特斯拉」 的Nikola （美：NKLA），結果將會完全不同。因此，就算你別具慧眼看中熱門主題，但仍要選中投資工具，才能得益於行業的趨勢。投資熱門主題最簡單的方法是交給專業人士，而ETF就是其中一個選擇。為帶領大家早悉先機，我們簡單且重點地介紹近期三個熱門話題： 1） 元宇宙、2） 碳減排及3） 新冠變種病毒Omicron，簡介如何利用ETF實淺你的投資理念。

熱門話題 （1）： 元宇宙

2021年3月10日，「元宇宙第一股」美國遊戲公司Roblox （美：RBLX ） 上市開始引發「元宇宙」熱潮，一上市股價即飆升54%，上市至今升幅更達1.48倍 （截至13/12/2021），市值近647億美元。旗下同名產品 Roblox 是一個提供線上遊戲和遊戲創作的平台，遊戲中的大多數作品都是使用者自行建立的，這種「開放生態」是其被視為「元宇宙」概念股的主要原因。今年10月28日，Facebook宣佈更名 Meta （美：FB） 全面轉向「元宇宙」，進一步引發市場關注「元宇宙」。

如要看元宇宙的投資機會，我們認為遊戲和社交可能是元宇宙早期落地的使用者端產品形態，但中長期看最具備投資價值的領域仍在頭部公司具有較強技術和市場優勢的關鍵領域，如圖像晶片 （GPU） 和圖形引擎公司等，而VR/AR有望競爭元宇宙核心終端設備。此外，元宇宙基礎設施如雲計算、IDC、5G等領域優勢公司亦長期受益於數位化進程值得持續關注。

ETF方面，Roundhill Investments 於今年6月30日推出的Roundhill Ball Metaverse ETF （META US） 為市場上首只元宇宙概念的ETF，所持有股份除了以上所提到的Roblox及Facebook （即Meta） 外，亦包括圖像晶片龍頭英偉達 （美：NVDA） 以及手機晶片龍頭高通 （美：QCOM）。

熱門話題 （2）： 碳减排

氣候變化是人類面臨的全球性問題，世界各國以全球協約的方式減排溫室氣體。近幾個月，氫能產業的政策預期逐步升溫，美國拜登政府積極推動綠能發展，美國能源部於去年11月發佈《氫能計畫發展規劃》，提出未來十年及更長時期氫能研究、開發和示範的總體戰略框架。中國內地方面，今年下半年以來氫能產業的政策預期逐步升溫，上海氫能補貼政策落地，期望帶動其它示範應用城市群地方補貼政策的推出，令氫能成為熱門投資題材。鋰電池與氫能特性迥異，鋰電池系統適合替代汽油機，氫能適合替代柴油機，因此二者將覆蓋不同應用場景。氫能產業化漸進，利好政策頻出，時下節點與鋰電池在2009 年左右節點類似。

我們認為氫能產業鏈比鋰電池更長，制氫、儲氫及運氫皆是重要環節，投資者可關注當中受惠的產業鏈，當中包括： （1） 氫氣生產：涉及液體或固體形式的氫氣生產過程的公司；（2） 氫氣儲存和供應：提供氫氣儲存和運輸服務的公司。還包括向各種用戶供應氫氣並在各國運營加氫站的公司；（3） 燃料電池和電池：製造以氫能為基礎技術運行的燃料電池公司；（4） 氫系統和解決方案：提供用於氫能工業設備、元件或技術的公司。參與橫跨氫氣生產、儲存和供應的價值鏈提供解決方案和系統人員；以及 （5） 質子交換膜和催化層：為燃料電池或氫相關技術設計和生產質子交換膜、篩檢程式、催化層或交換膜組裝的公司。

氫能ETF方面，可關注於2021年3月美國上市的Direxion Hydrogen ETF （美：HJEN） ，該ETF所投資的領域覆蓋我們以上所提及的五大領域，地域上覆蓋美國、英國及南韓等12個國家，有助投資者分散投資，減低風險。

熱門話題 （3）： Omicron變種病毒

近日新變種病毒株Omicron在南非出現，此病毒僅用2周多左右時間就成為南非國內最主導的病毒，而Beta和Delta變異達到這一水平均用了近100天。由於Omicron病毒具有更多和免疫相關的變異突變，此其高傳染性似乎可能難以避免。目前還不得而知現有疫苗對Omicron的有效性，但參考Delta經驗大概率會下降較多，但有待更多資料和藥廠的檢測結果。我們認為，Omicron進一步促進新冠疫情泛流感化，而及未來潛在更多的新突變+新冠口服小分子藥物+新冠疫苗，新冠疫情泛流感化的趨勢進一步確認。

新型突變Omicron短期提振板塊情緒，情緒面上短期利好新冠相關藥物、以及疫苗及相關產業鏈投資機會。而新冠疫苗泛流感化接種，銷售具備一定永續性，有望提升板塊估值，疫苗板塊目前存在一定左側的投資機會。

醫藥疫苗ETF方面，新冠疫苗泛流感化接種預期疫苗狀況持續供不應求，而Omicron出現下更令新疫苗需求持續，美國也有不少疫苗相關的生技類ETF可選擇，如iShare安碩生物科技ETF （美：IBB） 都以醫藥、生物科技研發等領域為產業核心，更包括莫德納 （美：MRNA） 等疫苗大廠，都是此次疫苗投資機會的一種選擇。