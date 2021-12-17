【免費乘車日】周日可免費乘搭巴士電車港鐵 港鐵提出5大注意事項

周日(19日)為立法會換屆選舉日，港鐵、巴士及電車將於在當日為市民提供免費乘車優惠，而港鐵公司今日(17日)提出5大注意事項，以方便市民於當日乘車更輕鬆暢順。

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5大乘車貼士：

1. 免費服務包括港鐵、輕鐵和港鐵巴士，機場快綫除外，而市民當天乘車毋須拍卡、購票或付款

2. 車站當日會有指示特定閘機出入，市民需要留意閘機標示。至於推棍式閘機，市民可直接推轉棍過閘，而活板式閘機會打開，市民直接前行便可。

3. 繁忙車站或有人流管理，部分出入口只供進入或離開，如銅鑼灣站，當很多市民前往維園時，E出入口只會開放出站

4. 當日人流可能較多，建議市民預早出門。而輪椅乘客如要用活動摺板上下車，或需較長時間等候

5. 指定綠色專綫小巴和街渡轉乘優惠、港鐵泊車優惠不適用，市民當日無毋到數碼服務站，或用八達通APP領取任何免費車程

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責任編輯：羅浩濂