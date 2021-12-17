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【電動車】日產被前董事長戈恩批轉型太慢　有傳將興建電池回收工廠

商業 15:20 2021/12/17

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有傳日產正計畫2025財年在美國和歐洲建立新的電池回收工廠。（法新社圖片）

電動車市場日漸激烈，日產（Nissan）前董事長戈恩上周批評日產的轉型速度太慢。日前則有外電報道指，日產正計畫2025財年在美國和歐洲建立新的電池回收工廠，以降低生產成本。

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日產前董事長戈恩早前表示，現時已到了全力押注在電動車的時候了，他相信哪間車廠能成為贏家，將會取決於其轉型速度。同時，戈恩又批評日產的轉型速度太慢，對正在發生的科技巨變一無所知。

不過，如其他傳統車廠一樣，日產已計劃逐步加大電動車的生產比例。上月，日產宣布將按客戶需求，在2030財年內，推出23款電動車，目標是將日產、INFINITI品牌的全球電動化比例提升至5成以上。 

另一方面，有傳日產亦正計畫於2025財年內，於美國及歐洲興建電池回收工廠。日產期望回收電池後，可再用於電動車，以減輕稀有金屬價格日漸上升，對生產成本的影響。

若計畫落實，該電池回收工廠將會是日產第一所在日本以外的工廠；惟目前未有透露該工廠的選址。

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責任編輯：葉泳珊

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