【新冠疫苗】俄羅斯自由民主黨魁自爆 打咗7劑疫苗

俄羅斯為全球首批開打新冠疫苗的國家,但接種率一直偏低。俄羅斯自由民主黨黨魁、國家杜馬副主席日里諾夫斯基為催谷民眾打針,自爆已接種多達7劑新冠疫苗,試圖證明俄羅斯國產疫苗安全有效。

俄媒引述國内民調指,日里諾夫斯基(Vladimir Zhirinovsky)是俄羅斯最受歡迎的非政府政治人物。

75歲的日里諾夫斯基周三(15日)於社交媒體Telegram個人頻道,宣布自己一共接種了7劑新冠疫苗。

他表示新冠疫情在全球廣泛傳播,單在俄羅斯已有大量人死於新冠肺炎,就相當於加里寧格勒(Kaliningrad)等城市滅亡。

日里諾夫斯基慨嘆全國仍有一半人口未打針,表示自己接種了國產「史普尼克5號」(Sputnik V) 疫苗,形容疫苗用到的滅活病毒技術已沿用數十年。

日里諾夫斯基更表示:

這是我自去年9月以來的第7次接種,而且我未有感染過新冠肺炎,我感覺很好。

(In total, it’s my seventh shot, beginning from September 2020. And I haven’t been sick with Coronavirus once, I feel good.)