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【新冠疫苗】俄羅斯自由民主黨魁自爆 打咗7劑疫苗

環球社會熱點 14:40 2021/12/17

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俄羅斯為全球首批開打新冠疫苗的國家，但接種率一直偏低。俄羅斯自由民主黨黨魁、國家杜馬副主席日里諾夫斯基為催谷民眾打針，自爆已接種多達7劑新冠疫苗，試圖證明俄羅斯國產疫苗安全有效。

【輝瑞疫苗】美國8名5至11歲兒童接種後心肌炎 【下一頁】

俄媒引述國内民調指，日里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）是俄羅斯最受歡迎的非政府政治人物。 

75歲的日里諾夫斯基周三（15日）於社交媒體Telegram個人頻道，宣布自己一共接種了7劑新冠疫苗。

他表示新冠疫情在全球廣泛傳播，單在俄羅斯已有大量人死於新冠肺炎，就相當於加里寧格勒（Kaliningrad）等城市滅亡。

日里諾夫斯基慨嘆全國仍有一半人口未打針，表示自己接種了國產「史普尼克5號」（Sputnik V） 疫苗，形容疫苗用到的滅活病毒技術已沿用數十年。

日里諾夫斯基更表示：

這是我自去年9月以來的第7次接種，而且我未有感染過新冠肺炎，我感覺很好。

（In total, it’s my seventh shot, beginning from September 2020. And I haven’t been sick with Coronavirus once, I feel good.）

拜登警告未打針者冬季或面臨死亡 敦促盡快打加強劑 【下一頁】

他更在頻道上傳一段自己在文件上簽名並接種疫苗的影片，敦促民眾如果尚未接種疫苗，就應盡快行動。

俄羅斯最近數周的確診及死亡人數急增，周四（16日）單日再增超過2.8萬人確診及過千人死亡，累計確診及死亡人數分別達到1,013萬及29.4萬。

然而俄羅斯的新冠疫苗接種率偏低，僅約4成成年人口完成接種疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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