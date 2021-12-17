【潛力股精選】本周7隻潛力股一次過睇晒 股市 18:51 2021/12/17 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（開聲聽↓） 按此→梁耀康：滙豐（00005） 按此→黃偉豪：中銀香港（02388） 按此→梁耀康：信利國際（00732） 按此→梁耀康：中煤能源（01898） 按此→孫運喜：青島港（06198） 按此→孫運喜：同仁堂國藥（03613） 按此→梁耀康：中聯重科（01157） 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 今日 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 今日 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 【英國疫情】單日增8.8萬宗確診 連續2日創新高 今日 【英國疫情】單日增8.8萬宗確診 連續2日創新高 【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決 小股東批「投資恒大是錯誤」 今日 【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決 小股東批「投資恒大是錯誤」 煤炭股純屬短炒？中長綫仍可睇好？兗煤1171前景速睇 今日 煤炭股純屬短炒？中長綫仍可睇好？兗煤1171前景速睇 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 今日 07:25 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 今日 07:35 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 【英國疫情】單日增8.8萬宗確診 連續2日創新高 今日 10:57 【英國疫情】單日增8.8萬宗確診 連續2日創新高 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 今日 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 今日 【潛力股精選】黃偉豪：中銀香港（02388） 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 今日 【潛力股精選】梁耀康：信利國際（00732） 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 今日 【潛力股精選】梁耀康：中煤能源（01898） 【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198） 2021/12/15 【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198） 中聯重科（01157） 同仁堂國藥（03613） 青島港（06198） 中煤能源（01898） 信利國際（00732） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 港股 股票