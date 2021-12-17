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【字節跳動】TikTok 調整推薦算法避免「放負」　減少重覆推送極端減肥、悲傷及分手短片

股市 14:12 2021/12/17

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【字節跳動】TikTok 調整推薦算法避免「放負」　減少重覆推送極端減肥、悲傷及分手短片

海外版抖音TikTok宣布，將調整推薦算法，避免重覆推薦負面內容，包括極端減肥、悲傷內容或分手等，以保護用戶的心理健康。TikTok稱，某些類型短片有時會不經意間強化部分觀眾的負面觀感，例如最近結束戀愛關係的人看到分手視頻，公司希望解決這個問題並改善 TikTok 觀眾的體驗。

TikTok部分短片不經意放負 強化觀眾負面觀感

為了讓用戶保持新鮮感，TikTok系統會考慮一系列數據，例如基於用戶曾喜歡、關注及觀看的視頻，而推薦他們可能感興趣的其他視頻。TikTok表示，正研究如何更好地推薦內容，避免向用戶展示過多相同內容，現時正測試系統，避免重複推送包括極端減肥、悲傷內容或分手等內容類別。 TikTok解釋，這些內容單次觀看可能沒問題，但如果大量觀看，就可能產生問題。

TikTok 透露，公司諮詢醫學、臨床心理學和人工智能倫理方面的專家，同時與內容諮詢委員會成員及用戶群進行了持續對話，而得出今次調整推薦決定。

Facebook內部研究指Instagram加劇部分青少年負面感受，看【下一頁】

早前有外電指引述Fabeook（美：FB）內部文件指，公司再三發現其 Instagram （IG）應用程式對許多青少年產生負面影響，而且「探索」功能或會將潛在有害的內推送到用戶。

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