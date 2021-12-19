【和牛減價】港人有望平價嘆和牛？　日本和牛出現價格戰

▲ 以往只行高端路線的日本和牛，價格開始出現放緩，以促銷海外。（法新社圖片）

香港人熱愛日本食材，臨近聖誕節及冬至，不少人亦會購買日本和牛入饌做節。有日本新聞報道，以往只行高端路線的日本和牛，價格開始出現放緩，難道香港人可以更平價買入和牛？

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日本和牛一向深受香港消費者歡迎，不論是到日本旅遊，或是在香港消費，日本和牛亦是不少港人的心水之選。不過，10月期間，和牛的出口單價為6738日圓（約463港元），較9月下跌3.7%，更從今年高位逐漸下滑了7%。

促銷急凍和牛 價格戰開始？

此是否代表日本和牛將會出現減價潮？首先，要了解價格回落的原因。在疫情期間，日本失去旅客，和牛銷售失去訪日旅客的支撐，對於本地消費又過於高端，供應商唯有全攻出口市場。

日本政府透過補貼冷凍庫存的費用，鼓勵供應商先把和牛急凍，以控制供應。急凍和牛出口增加，特別是牛腰肉、里脊等被稱為腰肉類的高級部位。由於比起冰鮮肉類，急凍和牛的價格較低，加上企業為了促銷，因而開始出現價格戰。

換言之，價格回落暫時只限於急凍和牛，而急凍肉類一般較無彈性，口感遜於冰鮮肉類。所以如果是追求高質和牛，似乎仍未能享受價格回落的好處了。

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責任編輯：葉泳珊