【長和賣鐵塔】長和出售鐵塔資產遭英國初步反對　長和擬上訴、結果明年3月公布

▲ 【長和賣鐵塔】長和出售鐵塔資產據報遭英國初步否決 長和擬上訴、結果明年3月公布

長和 （00001） 早前宣布擬以總額100億歐元，向西班牙鐵塔營運商Cellnex Telecom出售歐洲電訊鐵塔業務，惟長和賣產計劃在英國遇上監管阻力。英國競爭和市場管理局（CMA）周四公布初步調查結果，長和、Cellnex的交易引發重大競爭擔憂，令英國市場由兩大供應商主導逾90%市佔率， 可能會阻止第3間國內 競爭對手的 出現。

長和出售歐洲6國鐵塔資產在其他 歐洲地區，已通過反壟斷審查，旗下奧地利、丹麥、愛爾蘭、瑞典和義大利的資產交易已經完成，僅英國資產尚待審議。

長和股價未受消息太大影響，最新逆市升0.8%，暫報50.25元，成交逾1億元。

長和出售6國鐵塔 5國已完成交易

CMA表示， 競爭減少亦意味著移動營運商及其客戶可能面臨更高的價格或更差的 合約 條款，服務質量下降，對英國各地的移動網絡用戶產生連鎖不利影響。

CMA報告中稱：

在審查了與長和內部決策相關的一系列證據後，CMA暫時發現，如果長和與Cellnex Telecom間的交易沒有達成，那麼長和的被動基礎設施資產仍很可能會出售于其他買家。這證明，長和擁有一系列將這些資產商業化的選擇，與 Cellnex Telecom的交易並不是其追求更廣泛商業目標的唯一選擇。

英國最終明年3月公布結果 長和表明不同意初步調查結果

CMA於今年5月啟動調查交易，並於7月設獨立調查小組深入調查，隨周四公布初步裁決，長和和Cellnex Telecom可以在明年1月7日之前提交補救措施建議，將於明年3月7日公布最終裁決。

長和表示，強烈反對CMA的初步調查結果，詳細研究CMA的初步調查結果和補救通知，並將回應提出的問題。

Cellnex去年同意以100億歐元（約882.2億港元）從長和手中購買24,600座歐洲通訊塔。

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編輯︰曾樂詩