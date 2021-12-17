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美富豪驚世界末日 建15層地下城可抵擋核彈

環球社會熱點 13:41 2021/12/17

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坊間不時有關於世界末日的傳言，而美國一名富豪霍爾多年來一直未雨綢繆。他斥資超過2,000萬美元（約1.56億港元）將導彈發射井打造成一個15層的地下城，設有超市、戲院等多個設施。霍爾指這座地下城足以抵擋核彈，人們在内可正常生活5年。

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英媒《太陽報》報道，64歲的霍爾（Larry Hall）曾任美國政府承包商。霍爾表示經歷911恐襲後萌生打造地下城避難的念頭。

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霍爾於2008年以30萬美元（約234萬港元）購買首個導彈發射井，花費超過2,000 萬美元及數年時間將其改造成61米深、有15層的地下城。這座地下城最多可容納75人在内生活起碼5年。

霍爾更強調建造地下城的目的是保障人們安全：

（我的）目標是保護居民免受核戰爭、疫情、隕石撞擊和內亂等各種潛在世界末日威脅。

（The goal is to protect residents from a whole wide range of potentially world-ending threats from a nuclear war, to a pandemic, meteor strike, and civil unrest.）

地下城本身屬於發射井，足以抵擋核彈，霍爾更特別安裝了混凝土牆加強抵禦能力。地下城設有5個獨立電力系統，包括風力渦輪機、柴油發電機及電池備用系統。

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地下城内設有14個獨立單位，由售價50萬美元（約390萬港元）的900呎酒店式套房到450萬美元（約3.510萬港元）的3,600呎豪宅均有提供，但目前已遭搶購一空。

每個單位都配備廚房和浴室，住戶更可使用虛擬窗戶觀看外面環境。地下城也可為住戶提供定制服務，例如一名沙特買家就在單位安裝了一個地下清真寺。

地下城内設施也一應俱全，包括一個75米長的泳池、水療設施及桑拿浴室、戲院、健身室、高爾夫球場、狗公園、醫療中心、超市、農場。

霍爾透露他一開始發展地下城時，曾被外界視為瘋子。但新冠疫情卻令人們意識到準備一個安全避難所的重要性，不少客戶都在疫情期間入住地下城數周至一個月當作度假。

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責任編輯：鄭錦玲

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