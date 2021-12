美富豪驚世界末日 建15層地下城可抵擋核彈

坊間不時有關於世界末日的傳言,而美國一名富豪霍爾多年來一直未雨綢繆。他斥資超過2,000萬美元(約1.56億港元)將導彈發射井打造成一個15層的地下城,設有超市、戲院等多個設施。霍爾指這座地下城足以抵擋核彈,人們在内可正常生活5年。

英媒《太陽報》報道,64歲的霍爾(Larry Hall)曾任美國政府承包商。霍爾表示經歷911恐襲後萌生打造地下城避難的念頭。

霍爾於2008年以30萬美元(約234萬港元)購買首個導彈發射井,花費超過2,000 萬美元及數年時間將其改造成61米深、有15層的地下城。這座地下城最多可容納75人在内生活起碼5年。

霍爾更強調建造地下城的目的是保障人們安全:

(我的)目標是保護居民免受核戰爭、疫情、隕石撞擊和內亂等各種潛在世界末日威脅。

(The goal is to protect residents from a whole wide range of potentially world-ending threats from a nuclear war, to a pandemic, meteor strike, and civil unrest.)