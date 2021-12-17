約翰遜新生女兒名字曝光 原來有特別意義

英國首相約翰遜第3任妻子西蒙茲於本月9日誕下女嬰，亦是約翰遜第7名孩子。西蒙茲周四（16日）在Instagram公布女兒名字，名為Romy Iris Charlotte Johnson。二人為女兒取名相當有意義，分別向約翰遜母親、西蒙茲的姑姑及二人流產的孩子致敬。

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約翰遜（Boris Johnson）第3任太太西蒙茲（Carrie Johnson）於本月9日誕下一名女嬰，亦是兩人的第2個孩子。西蒙茲周四在Instafram公開女嬰名字，為「羅密·夏洛特·約翰遜」（Romy Iris Charlotte Johnson），更首度曝光女兒側面。

西蒙茲更詳細解釋女兒姓名的由來，原來相當有意義，其中Romy取自西蒙茲的現年75歲的姑姑、Iris在希臘文是彩虹的意思，由於西蒙茲早前曾經歷流產，寓意女嬰為彩虹寶寶。至於Charlotte則是向約翰遜已故母親沃爾（Charlotte Johnson Wahl） 致敬。

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西蒙茲同時上載1歲半大仔威爾弗雷德（Wilfred）與女兒夏洛特同框照片，身穿綠色間條衫的威爾弗雷德望著夏洛特睡覺，場面溫馨。她同時在帖文感謝英國國民保健服務（NHS）醫護人員為她接生。

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責任編輯：郭麗明