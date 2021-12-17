恒指低開後跌幅擴大　英央行爆冷加息銀行股逆市造好

英倫銀行昨日意外宣布加息0.15厘，美股先升後回。港股今早緊隨跌勢，輕微低開22點後跌幅擴大，恒生指數半日跌300點，收報23175點，重返11月底低位。

中薇證券研究部董事黃偉豪指，恒指短期內有機會出現技術性反彈，但由於成交淡靜會保持弱勢。至於國企指數半日跌147點，收報8208點；恒生科指半日跌153點，收報5668點。

英央行爆冷加息 銀行股逆市造好

英倫銀行公布議息結果，英國意外加息0.15個百分點至0.25厘，消息帶動銀行股今早逆市造好。滙豐 （00005） 股價逆市破頂，創月內高位見46.75元，

半日收報46.2元，升2.3%。

渣打、中銀香港逆市齊升，渣打 （02888） 升幅接近3%，中銀香港 （02388） 升0.2%。



美團、騰訊破底 科技股累市

ATM股價今早下挫累市。騰訊日前公布派中期息，股價今早跌逾3%，破底低見438元，創1個月低位，中午收報438.4元。

美團 （03690） 受隔晚美市及內地的科創50指數表現拖累，股價今早跌近半成，破底低見225.8元，創月內低位，中午收報226.6元。阿里巴巴 （09988） 半日跌幅接近4%，中午收報116.1元。

煤炭股上日急升後回吐

上日內地發改委完善煤炭市場價格機制，加上兗州煤業 （01171） 公布新發展方向利好。煤炭股一度急升，今早普遍出現回吐

昨日升逾兩成的兗州煤業 （01171） ，今早回吐近1%；中國神華 （01088） 跌3%；中煤能源 （01898） 跌近2%。



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