【英國王室】英女王取消聖誕前午餐 喪夫後首次獨自過節

▲ 英女王取消家族傳統的聖誕前午餐聚會。

近日新冠肺炎Omicron變種肆虐英國，確診人數持續急升。英女王原定舉行聖誕前家庭午餐聚會與親人慶祝，但因疫情緣故及出於安全考量，最終決定取消。同時，今次是英女王喪夫後，首次獨自過聖誕節。

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年屆95歲的英女王據報時周三（15日）仍決定，照樣在居住的溫莎城堡（Windsor Castle）舉辦家族傳統的聖誕前家庭午餐聚會，預計與王儲查理斯（Prince Charles）在內等50位或以上親人會面。

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英媒周四（16日）報稱，英女王認為現時舉辦家庭聚會是不負責任的行為，決定連續兩年取消。消息人士透露，若如常舉行聚會將有可能影響眾多參與者的聖誕安排。今次亦是英女王73年來，首次獨自一人度過沒有王夫菲臘親王（Prince Philip）陪伴的聖誕節。

過往英女王會邀請自己家族成員，齊聚白金漢宮（Buckingham Palace）參加聖誕前家庭午餐聚會，然後再前往桑德靈厄姆宮（Sandringham）度過聖誕節。但今年因為疫情，聚會原定改在溫莎城堡舉行。

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責任編輯：吳漢培