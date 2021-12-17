▲ 【沽空機構】遭渾水斥誇大銷售數據 貝殼：堅決抵制惡意做空行為

沽空機構渾水研究（Muddy Waters Research）再出手追擊中概股，渾水周四發表報告，直指內地房屋交易服務平台貝殼（美：BEKE）系統性欺詐，將其新房銷售的平台總交易額（GTV） 誇大約 126% 以上，同時將其佣金收入誇大約 77至96%。

被追擊的貝殼發布聲明稱，貝殼確保財報數據的真實性和規範性，歡迎各種調查，但堅決抵制任何機構的惡意做空行為，又指渾水因為不了解中國房產市場，缺乏對貝殼業務的基本認知和三張報表的正確解讀，為保證投資者權益和不受錯誤信息引導，貝殼將在24小時內針對報告內容逐一拆解回覆。

渾水沽空報告：貝殼存在大規模欺詐行為 包括疑似掩蓋欺詐性收入的虛假收購

渾水沽空報告指，貝殼向投資者報告的交易量、商店數量和中介數量，與渾水多個月來從貝殼平台上收集的相關數據，存在巨大的差異，渾水通過對貝殼商店的初步盡職調查（包括實地採訪和實地考察），證實了這些差異。

渾水提到，貝殼存在大規模欺詐行為，包括一項疑似旨在掩蓋欺詐性收入的虛假收購。渾水在實地調查中發現，貝殼有幽靈分店、複雜分店和未公開的計劃，通過關聯的經紀公司來回支付現金以虛增收入。與瑞幸咖啡類似，這是一個真實運營的業務，但存在大量欺詐行為。

第二、三季貝殼平台GTV僅為11,770億元

渾水編寫了一個程序來收集貝殼平台上的交易數據，然後與研究歡聚時代（美：JOYY）及高途集團（美：GOTU）（前稱：跟誰學）類似，通過實地採訪、實地考察和實體店檢查等方式，對結果進行抽查。

渾水估計今年二、三季度，貝殼平台的GTV僅為11,770億元（人民幣，下同），公司所聲稱的GTV 誇大約65%。新房銷售現為貝殼收入增長動力，但估計貝殼在第二、三季的新房銷售 GTV被高估約 126%。

貝殼周四盤前曾跌1成，收市跌2%，報18.31美元。

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