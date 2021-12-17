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【央行議息】日本央行維持寬鬆貨幣政策不變　四大央行議息結果全部出爐

股市 12:33 2021/12/17

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日本央行維持貨幣政策不變。日本央行宣布將基準利率維持在負0.1%不變，將10年期國債收益率目標維持在0%附近不變，符合預期。另外，日本央行決定結束部分新冠肺炎疫情期間推出的刺激措施。

聯儲局每月減買債300億美元、料2022及2023年各加息3次　利率期貨顯示明年4月九成機會加息【下一頁】

*環球央行政策趨向收緊，美股、港股怎部署？《ET開市直擊》為你分析形勢【點開即睇】（附time code）

日本央行宣布，將按原訂進步，4月起會逐步削減持有的企業債券，同時也將縮減對銀行一年期的零息貸款，明年3月以前結束對大企業的貸款。不過，對小企業紓困貸款將延長6個月。

日本央行此前已表示，將通過回購協議購買國債，以遏制利率上升。

本周為央行議息超級周，美國，英國、歐洲及日本央行本周議，當中美國聯儲局宣布加快減買債步伐，每月減少規模加碼至300億美元；英倫銀行則決定提早加息；歐洲央行則維持三大利率不變，主要再融資利率0厘、央行邊際借貸利率0.25厘及存款工具利率負0.5厘，符合預期。

歐央行表示，緊急抗疫債券購買計劃（PEPP）的資產淨購速度將會放緩，預料明年3月底結束，但決定延長PEPP的再投資期限至少到2024年底；而資產淨買料將會於明年3月底結束。

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疫情 貨幣政策 英國 美國 日本 議息 美國聯儲局 歐洲央行 英倫銀行 日本央行

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